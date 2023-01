Calciomercato Milan – Brahim Diaz non vuole tornare al Real Madrid?

Brahim Diaz, trequartista spagnolo in prestito al Milan, potrebbe non voler ritornare al Real Madrid: ecco la possibile motivazione

Il Milan dovrà, sul finire di questa stagione, pensare a molte cose: restano ancora in ballo i rinnovo di Leao e Giroud . In più ci saranno molte decisioni da prendere sui prestiti con diritti di riscatto che scadranno. Uno di questi è Brahim Diaz .

Calciomercato Milan, Brahim Diaz non vuole Ancelotti?

Secondo quanto riportato da elnacional.cat, Brahim Diaz, fantasista spagnolo non vorrebbe tornare al Real Madrid con Carlo Ancelotti ancora in panchina. La sua condizioni per il ritorno ai Blancos, dunque, potrebbe essere proprio l’esonero di Carlo Ancelotti, al momento del tutto impensabile. Si riducerebbero così le chance di ritorno a Madrid per Brahim Diaz. La dirigenza rossonera potrebbe sempre andare alla ricerca di un possibile sconto sul prezzo già prefissato per il riscatto dello spagnolo dal Real Madrid. Il tutto si potrebbe definire sul finale di questa stagione. Calciomercato Milan – No a Saint-Maximin? Ecco il perché