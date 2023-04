Calciomercato Milan – Si tratta per Brahim Diaz: servono 25 milioni

Milan, ecco quanto costa Brahim Diaz

Il Milan, si legge, dovrà trattare con il Real Madrid anche per l'acquisto di Brahim Diaz. Il fantasista di Malaga vorrebbe restare e la dirigenza lo apprezza molto dal punto di vista tecnico. Ma tutto dipende dalla scelta del Real Madrid che potrebbe trattenerlo in rosa oppure sceglierlo di venderlo ad un prezzo minimo di 25 milioni di euro. La dirigenza rossonera potrebbe incontrare i blancos nei prossimi giorni per tentare di abbassare il prezzo e concludere per Brahim, l'obiettivo sarebbe quello di acquistarlo a titolo definitivo dopo tre anni di prestito. Il trequartista è diventato il preferito nel ruolo di Pioli e sarebbe fondamentale trattenerlo in rossonero.