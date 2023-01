Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Brahim Diaz vicino al Real Madrid”

Calciomercato Milan, Brahim Diaz torna al Real?

Secondo quanto riportato da Relevo, il futuro di Brahim Diaz starebbe prendendo una piega a dir poco sorprendente. Pare proprio che nella prossima stagione il numero 10 rossonero giocherà con la maglia del Real Madrid. Il riscatto da parte del Milan sarebbe più lontano, con il Real intenzionato a riportare Diaz a casa e provarlo come prima alternativa all'attacco titolare. Buonissime le impressioni del club merengue riguardo alla crescita di Brahim, che ora sembrerebbe pronto ad un ritorno in patria in grande stile. In questo caso i rossoneri dovrebbero, probabilmente, cercare la prossima estate il sostituto dello spagnolo.