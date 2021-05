Calciomercato Milan – Brahim Díaz, obiettivo conferma: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz protagonista nel finale di stagione. I rossoneri vogliono confermarlo per il 2021-22

Il calciomercato estivo del Milan , iniziato con il colpo Mike Maignan , proseguirà con i riscatti di Fikayo Tomori e Sandro Tonali . Quindi, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, toccherà a Brahim Díaz , fantasista spagnolo attualmente in prestito secco dal Real Madrid .

Protagonista del finale di campionato, Brahim Díaz (7 gol e 4 assist in 39 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia) può essere confermato in rossonero anche nella stagione 2021-2022. Questa è la volontà del club di Via Aldo Rossi. Pertanto si cercherà un'intesa per trattenere il numero 21 di Málaga a Milano a prezzi convenienti.