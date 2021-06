Calciomercato Milan – Brahim Díaz in rossonero: l’affare si farà

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz giocherà in rossonero anche nella stagione 2021-2022. Il Diavolo vuole tutelarsi

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, vuole trattenere in rossonero Brahim Díaz. E, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'affare si farà. Dopo una stagione in prestito secco, il Milan vuole ancora avere a disposizione il fantasista di Málaga. Tutelandosi, però, con una formula che offra maggiori garanzie al club di Via Aldo Rossi.