Calciomercato Milan – Brahim Diaz, il suo futuro dipende da Zidane | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il futuro di Brahim Diaz è sempre in bilico. La sua permanenza in rossonero dipende da Zidane

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan e sul futuro di Brahim Diaz. Nei prossimi mesi il club rossonero incontrerà il Real Madrid proprio per parlare del fantasista, che in questo finale di stagione si sta mettendo in mostra con i due gol contro Juventus e Torino. Il destino di Brahim Diaz potrebbe comunque essere legato a quello di Zinedine Zidane. Se il tecnico dovesse rimanere sulla panchina dei blancos, infatti, lo spagnolo potrebbe anche rimanere al Milan. In caso contrario, la sua permanenza in rossonero sarebbe più complicata. Possibile comunque il rinnovo del prestito per un'altra stagione. Boom di ricavi e rosso a bilancio dimezzato: Gazidis rimette così in piedi il Milan