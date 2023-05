Calciomercato Milan – Brahim Díaz resta o va via? Il fattore Ancelotti

Brahim Díaz, da tre stagioni in prestito al Milan, tornerà al Real Madrid o resterà in maglia rossonera? Situazione e scenari possibili

'Gazzetta.it' ha parlato della situazione di Brahim Díaz, attaccante da tre anni in prestito al Milan dal Real Madrid. Teoricamente, il Milan avrebbe il diritto di riscatto del cartellino del fantasista andaluso a 22 milioni di euro. Le 'Merengues', però, potrebbero esercitare il contro-riscatto versandone 27.

Calciomercato Milan, Brahim Díaz tra Milano e Madrid — Brahim Díaz, ha commentato la 'rosea' online, si sente parte del progetto rossonero, è grato al club e ai dirigenti e a Milanello rimarrebbe volentieri per continuare il suo percorso di crescita. Paolo Maldini e Frederic Massara, ad ogni modo, hanno intenzione di chiedere uno sconto al Real Madrid sulla cifra prestabilita.

I 'Blancos', dal canto loro, stanno valutando l'idea di riportarlo in Spagna. O per tenerlo in organico, oppure per venderlo al miglior offerente, generando una ricca plusvalenza. Discorsi, questi, da aggiornare più in là. Nell'attesa - a giorni - di un incontro tra Maldini e il papà-agente di Brahim.

Se resta Ancelotti in Spagna, potrebbe lasciarlo al Diavolo — Anche perché, ha scritto 'gazzetta.it', non trovano peraltro conferme le voci di alcuni media spagnoli, che darebbero per imminente il rinnovo di Brahim Díaz con il Real Madrid. Il Milan, adesso, ragione anche e soprattutto sul budget che avrà a disposizione per il calciomercato estivo, legato alla qualificazione alla prossima Champions League.

Il costo del cartellino di Brahim Díaz senza sconto, infatti, può incidere in maniera importante sul bilancio rossonero e sul resto della campagna trasferimenti. Attenzione, però, al fattore Carlo Ancelotti. Se il tecnico italiano, come sembra, dovesse restare a Madrid, il mercato della squadra iberica potrebbe orientarsi verso altri profili e salirebbero le quotazioni di un futuro ancora rossonero per Brahim. Importante apertura al Milan: le sue parole >>>