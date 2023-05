Calciomercato Milan – Riscatto Brahim Diaz: incontro col padre?

Milan, incontro col padre di Brahim Diaz?

Brahim Diaz, si legge, vorrebbe restare al Milan per una serie di ragioni: ha il posto fisso, i compagni lo apprezzano, avverte la fiducia di Pioli e della società. Tutte condizioni che difficilmente ritroverebbe a Madrid. Per questo, ci potrebbe essere un incontro tra la dirigenza rossonera e il padre del calciatore nella giornata di oggi, Sufiel Abdelkader, alla ricerca di un accordo: il contratto attuale è in scadenza a fine giugno perché vincolato all'accordo di prestito biennale tra rossoneri e Real sottoscritto nell'estate 2021. Se il Milan e Brahim Diaz troveranno un'intesa per la permanenza sarà più semplice cercare di convincere il Real. Il contorno definito due anni fa è noto: per il riscatto il Milan dovrà sborsare 22 milioni di euro, da Madrid potranno esercitare il controriscatto aggiungendone cinque in più, 27.