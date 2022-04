Calciomercato Milan – Brahim Diaz, futuro in bilico: lo spagnolo non ha convinto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: è incerto il futuro di Brahim Diaz, che potrebbe anche tornare al Real Madrid

E' incerto il futuro di Brahim Diaz . Come viene riportato dal Corriere dello Sport, lo spagnolo è in prestito biennale dal Real Madrid. Il fantasista dovrebbe restare in Italia per un altro anno, ma i blancos hanno la facoltà di riportarlo al Bernabeu già nel mese di giugno.

Fino a questo momento la scelta di Brahim Diaz si è rivelata azzeccata. Il Milan lo aveva scelto come sostituto di Hakan Calhanoglu, ma le cose non sono andate nella maniera sperata. Dopo un brillante inizio, il fantasista si è perso, non riuscendo più a segnare.. E' possibile che lo spagnolo rimanga in rossonero anche nella prossima stagione, ma difficilmente sarà il titolare. Il salto di qualità, che poteva portare alla promozione, non c'è stato. In ogni caso Milan e Real Madrid ne parleranno al termine della stagione e decideranno il suo futuro. Milan, le top news di oggi: esclusiva di Stefano, Leao e il rinnovo.