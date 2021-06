Calciomercato Milan – Brahim Diaz, ecco la formula giusta | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Brahim Diaz vorrebbe restare in rossonero. Spunta una nuova formula d'acquisto dal Real Madrid

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan. Stando a quanto scritto dalla rosea Maldini e Massara sono molto attivi in Spagna. In primo piano la permanenza di Brahim Diaz: il ragazzo è ansioso di conoscere il suo futuro. Ancelotti, nuovo allenatore del Real Madrid, lo conosce bene, e dunque a breve dirà la sua sul trequartista andaluso. Brahim Diaz vorrebbe restare in rossonero, ma a quali condizioni? L'idea sarebbe quella di un prestito biennale, inserendo poi un obbligo di riscatto. Una soluzione che accontenterebbe il giocatore, che avrebbe la certezza di restare al Milan. A breve ci saranno novità. Milan, 70 milioni sul mercato a giugno: ecco il piano di Elliott