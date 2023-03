Calciomercato Milan – L’Arsenal sulle tracce di Brahim Diaz

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, fa il punto sulla situazione di Brahim Diaz. Il Real Madrid, si legge, avrebbe l'intenzione di puntare su Brahim Diaz e questo non renderebbe semplice l’acquisto definitivo da parte del Milan. Due stagioni fa i due club avevano pattuito una sorta di riscatto attorno ai 22 milioni di euro, ma l’intenzione del Milan è di abbassare questo cifra. L’intento di Paolo Maldini e Frederic Massara sarà quello di cominciare una nuova trattativa per cercare di ottenere un prezzo migliore. L’operazione però non è così facile, sia per l’intenzione del Real di voler tenere Diaz, sia per il possibile interesse di altri club. Il Corriere riporta di un interesse dell'Arsenal di Arteta, che vorrebbe portare a Londra Brahim Diaz. I gunners sarebbero pronti ad aprire le trattative con i blancos. Una difficoltà in più per il Milan. Stadio Milan, Sala: “Confermata la volontà su La Maura”