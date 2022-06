Mercato Milan – Botman vuole i rossoneri, il Newcastle guarda altrove

Importanti novità su Sven Botman, difensore del Lille inseguito da Milan e Newcastle. Stando ai media turchi, l'olandese avrebbe scelto i rossoneri. Come riporta 'Sporx', infatti, i 'Magpies' sono interessati ad Attila Szalai, centrale mancino del Fenerbahce. Szalai ha collezionato 43 presenze in tutte le competizioni con i giganti di Istanbul nell'ultima stagione, segnando un gol e servendo due assist. Il difensore, che ha anche giocato come terzino sinistro, è un cardine anche dell'Ungheria, nazionale che ha battuto due volte l'Inghilterra nella UEFA Nations League.