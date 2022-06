Calciomercato Milan – Botman si complica: piace Theate del Bologna

Si complica sempre di più la trattativa tra il Milan e il Lille per Sven Botman. Nonostante il difensore olandese abbia espresso la sua volontà di vestire la maglia rossonera, il club francese potrebbe accettare l'offerta del Newcastle. I 'Magpies' avrebbero offerto ben 40 milioni di euro più cinque di bonus per il classe 2000, una cifra che il Milan non ha assolutamente intenzione di sborsare per un centrale di difesa. Ecco, dunque, che il Diavolo potrebbe virare su un altro profilo.