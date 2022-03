Calciomercato Milan – Botman, Sanches e non solo: i nomi dalla Ligue 1

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara continuano a pescare in terra francese. Potrebbero arrivare Botman e Sanches

Il Milan, sul calciomercato, vuole Botman e Sanches . Come viene riportato dal Tuttosport, il club rossonero è ormai da diverso tempo che pesca dal mercato francese. In Ligue 1 infatti si possono trovare talenti da lanciare, ma anche big a prezzi abbastanza contenuti. Pensiamo ad esempio a Mike Maignan o Rafael Leao , ma non solo. I prossimi big potrebbero essere appunto Sven Botman e Renato Sanches, entrambi in forza al Lille.

Gli obiettivi principali, come detto, sono Botman e Renato Sanches, ma il Milan sul calciomercato valuta anche delle piste alternative. Ad esempio ci sono i difensori Esteve (Montpellier)o Sow (Saint-Etienne), mentre a centrocampo attenzione a Seko Fofana, ex giocatore dell'Udinese e ora in forza al Lens. In attacco in pole position c'è Origi, ma si segue anche Ekitike del Reims. Attacco, Maldini torna su un vecchio pallino: le ultime news di mercato >>>