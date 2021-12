Calciomercato Milan – Botman resta la prima scelta per la difesa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sven Botman, difensore centrale mancino del Lille, priorità del club rossonero. Ma costa tanto

Sven Botman resta la priorità del Milan per rinforzare la difesa in questa sessione invernale di calciomercato. Nonostante i contatti avviati con il PSG per prendere Abdou Diallo, stesso ruolo dell'olandese, il centrale del Lille, classe 2000, resta in cima alla lista dei desideri dei dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara.

Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per Botman il Milan vorrebbe intavolare un'operazione di calciomercato simile a quella che, esattamente un anno fa, portò Fikayo Tomori in rossonero dal Chelsea. Vale a dire un prestito oneroso con diritto di riscatto al termine della stagione. Il Lille, però, sembra non gradire molto questa soluzione.

Per il 'Corriere dello Sport', infatti, il Lille valuta Botman 30 milioni di euro e non avrebbe aperto alla possibilità di cederlo in prestito al club meneghino. 'Tuttosport' ha rincarato la dose, aggiungendo come la società francese, qualificatasi agli ottavi di finale di Champions League, non avrebbe concesso significative aperture al Diavolo per Botman in questa sessione di trattative.

Da qui, la necessità di Maldini e Massara di sondare piste alternative. Nel caso in cui, però, le carte in tavola per Botman dovessero cambiare, il Diavolo si farebbe trovare pronto.