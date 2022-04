Calciomercato Milan – Botman sarà il primo rinforzo estivo del Diavolo

Sven Botman sarà il primo acquisto del Milan per il calciomercato estivo 2022. Quasi tutto definito con il Lille per il difensore olandese

Daniele Triolo

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan, nel prossimo calciomercato estivo, avrebbe previsto una spesa complessiva di 100 milioni di euro, se non addirittura qualcosa in più. Il primo assegno che sarà staccato, dal club di Via Aldo Rossi, sarà quello per Sven Botman.

In un recente incontro a Milano con i suoi agenti il Milan ha avuto conferma di come la stima nei confronti di Botman sia ampiamente ricambiata dal difensore centrale olandese classe 2000. Il giocatore, ormai, si vede rossonero. La concorrenza del Newcastle United, facoltoso club della Premier League inglese, è ormai superata.

Per Botman il Milan pagherà, nella prossima sessione di calciomercato, tra i 25 e i 30 milioni di euro. Un affare, visto che, nel gennaio scorso, le cifre per strapparlo al Lille, sua attuale società, sarebbero state più alte. In inverno, però, il Diavolo aveva deciso di soprassedere, puntando su Pierre Kalulu, e la scelta ha ripagato sul campo.

Per la prossima stagione, però, il Milan punta ad imporsi anche in Champions League e, pertanto, l'acquisto di Botman si rende necessario. Centrale mancino, 195 centimetri di altezza, nelle intenzioni dei rossoneri formerà una coppia esplosiva con Fikayo Tomori. Inoltre, pur essendo giovanissimo, Botman ha già giocato in Champions.

Aumenterà, quindi, il tasso tecnico, qualitativo e di esperienza della compagine a disposizione di mister Stefano Pioli. L'olandese Botman, quindi, arriverà per sostituire numericamente Alessio Romagnoli, che non rinnoverà il suo contratto con il Diavolo. Ala destra, il Milan prova il colpo in Ligue 1: le ultime news di mercato >>>

