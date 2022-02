Calciomercato Milan – Botman obiettivo concreto per l’estate

Sven Botman, difensore del Lille, è un obiettivo prioritario del Milan nel prossimo calciomercato estivo. A gennaio veto alla cessione

Sven Botman , difensore centrale del Lille , è stato a lungo un obiettivo del Milan per il calciomercato invernale appena andato in archivio. Il Diavolo ha provato a forzare la mano con il club francese, nei primi quindici giorni di gennaio, per portarlo subito a Milanello . Il Lille, però, ha subito posto il veto alla sua cessione, nonostante il giocatore avesse dato il proprio ok al trasferimento in maglia rossonera.

Botman-Milan, comunque, è un'operazione di calciomercato che potrebbe concretizzarsi a giugno, a stagione finita, perché il club di Via Aldo Rossi non ha intenzione di rinunciare al classe 2000 che, in patria, aveva giocato per Ajax e Heerenveen . Intanto, ieri, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, il suo agente, Nikkie Bruinenberg , aveva parlato ai microfoni di 'Voetbal International' proprio del futuro del suo assistito, conteso anche da Newcastle United e Borussia Dortmund .

"Non lascerà il Lille quest'inverno. C'è stato anche molto interesse, le offerte sono state fatte da diversi club. Ma non sono stati in grado di soddisfare il prezzo richiesto, che tra l'altro non è sul tavolo. Il Lille semplicemente non vuole venderlo. Sven non è deluso. È diventato campione lì e gioca in Champions League. È solo la sua seconda stagione, in un bellissimo club. Quindi non è un disastro restare. Il Milan è uno dei club interessati. Bisognerà aspettare per vedere dove giocherà a calcio la prossima estate".