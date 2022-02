Calciomercato Milan – Piace Botman, ma il Newcastle fa sul serio | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan continua a tenere d'occhio Sven Botman: il Newcastle, però, non si tira indietro

Non è di certo un mistero che al Milan piace Sven Botman. Se ne parla da diverso tempo circa l'interesse dei rossoneri sul difensore del Lille, un interesse confermato anche dal dialogo avvenuto pochi giorni fa a 'Casa Milan' tra il club di via Aldo Rossi e gli agenti del giocatore. Sebbene l'olandese sia ben contento di trasferirsi a Milanello in estate, c'è da trovare anche l'accordo con il club in cui milita adesso. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Diavolo sarebbe pronto ad offrire ben 30 milioni di euro alla società campione di Francia in carica, ma non c'è solo il Milan sul classe 2000. La 'rosea', infatti, riporta come l'interesse del ricco Newcastle non sia mai cessato. Anzi, a tal proposito, l'offerta dei 'magpies' supererebbe quella dei rossoneri, in quanto ammonta a 35 milioni di euro. Decisiva sarà la volontà di Botman che, come già detto, sarebbe ben contento di trasferirsi al Milan.