Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Botman si allontana dal Newcastle”

Sven Botman e un futuro ancora tutto da scoprire. Il difensore del Lille da tempo ha trovato l'accordo con il Milan, in quanto il calciatore avrebbe mostrato più volte la sua volontà di vestire la maglia rossonera. La trattativa tra i due club si è complicata nelle ultime settimane a causa di un rilancio al rialzo da parte del Newcastle, altro club interessato al difensore. Dall'Inghilterra, però, fanno sapere che i 'Magpies' potrebbero mettersi da parte dopo i numerosi tentativi di portare il giocatore in Inghilterra in quanto, quest'ultimo, continua a voler solo ed esclusivamente il Milan.