Calciomercato Milan – Botman, il Diavolo continua a provarci

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sven Botman continua a essere a essere un obiettivo dei rossoneri, ma il Lille non molla

Sven Botman continua a essere uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. Come viene riportato dal Corriere della Sera, l'arrivo del difensore è molto difficile, ma non impossibile. Il Lille continua a chiedere 40 milioni di euro per cedere l'olandese, ma Maldini e Massara non mollano la presa. La speranza è che possa cambiare in questi ultimi giorni, altrimenti se ne riparlerà in estate. Ecco le dichiarazioni di Olivier Giroud, attaccante del Milan.