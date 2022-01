Calciomercato Milan – Botman, ecco a quanto si può chiudere con il Lille

Sven Botman obiettivo prioritario del Milan per questa sessione di calciomercato. Il centrale olandese può arrivare per sostituire Simon Kjær

Sven Botman è il grande obiettivo di calciomercato del Milan per questa sessione invernale di trattative. Paolo Maldini e Frederic Massara , dirigenti rossoneri, hanno infatti individuato nel colosso olandese, classe 2000 , il rinforzo ideale per la retroguardia orfana fino a fine stagione di Simon Kjær .

Il Lille , club proprietario del cartellino di Botman, è partito da una richiesta di 30 milioni di euro per cedere il suo gioiello. La società transalpina, però, ha bisogno di cedere (sembra non bastare, per le casse, la cessione di Jonathan Ikoné alla Fiorentina ) e, pertanto, secondo quanto riferito da 'Tuttosport', l'operazione con il Milan potrebbe chiudersi a 20 milioni di euro più bonus .

Il Milan, ad ogni modo, seppur contento dello sconto, vorrebbe cercare di chiudere l'affare in prestito oneroso con diritto di riscatto. Un'operazione, insomma, come quella che nel gennaio 2021 portò Fikayo Tomori dal Chelsea al Milan. Per 'La Stampa', che conferma la stessa cifra per la trattativa tra Lille e Milan, i rossoneri avrebbero già offerto tale importo ai francesi. Milan, ecco la vera alternativa in difesa a Botman e Diallo >>>