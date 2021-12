Calciomercato Milan – Botman, dirigenza pronta a presentare l’offerta

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Sven Botman sarebbe l'obiettivo principale del Milan per rinforzare la propria difesa

Nonostante l'eliminazione dalla Champions League, il Milan ha assolutamente intenzione di voler intervenire sul mercato a gennaio e comprare un forte difensore per rimpiazzare l'infortunato Simon Kjaer . Non sarà semplice sostituire il danese, il quale ha dimostrato di essere forte in campo e anche un leader carismatico. Per sopperire alla sua assenza, la dirigenza di via Aldo Rossi ha individuato in Sven Botman l'obiettivo principale.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', la trattativa non è delle più semplici. Innanzitutto bisognerebbe convincere il Lille, club che possiede il cartellino del giocatore, a cederlo. La società francese preferirebbe non fare a meno di Botman in quanto ha tutte le intenzioni di ritornare a competere in Ligue 1 e giocarsi ad armi pari gli ottavi di Champions contro il Chelsea. Oltre a ciò, si aggiunge l'interesse del ricco Newcastle che sarebbe disposto a fare follie pur di strappare il sì del calciatore. A favore dei rossoneri, però, ci sarebbe la strizzata d'occhio da parte dell'olandese, il quale accetterebbe volentieri un trasferimento in quel di Milanello. La strategia studiata da Maldini e Massara sarebbe quella di presentare un'offerta in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligato al raggiungimento di determinati obiettivi. Non sarà facile, ma il Diavolo vuole provare a tentare il colpaccio di gennaio. Milan, le top news di oggi: Cairo placa le voci su Bremer.