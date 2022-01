Calciomercato Milan – Botman, si fa avanti anche il Borussia Dortmund

Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate, piace anche ai tedeschi oltre ai 'nuovi ricchi' del Newcastle. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate, visto che ieri Paolo Maldini e Frederic Massara hanno mantenuto caldi i contatti con il Lille, club proprietario del cartellino del difensore olandese classe 2000.

Contatti continui tra le società, un po' per parlare del futuro di Renato Sanches (il Diavolo ha provato a prenderlo subito), un po', soprattutto, per mantenere la pole position su Botman in vista della stagione 2022-2023. Un atto più che dovuto per i dirigenti milanisti, secondo 'La Gazzetta dello Sport', visto che la concorrenza sull'ex Ajax e Heerenveen comincia a farsi agguerrita.

Ieri, infatti, il Borussia Dortmund si è fatto vivo per strappare subito Botman al Lille. Un'offensiva, quella dei gialloneri tedeschi, che si aggiunge al costante interesse manifestato dal Newcastle, pronto ad offrire 40 milioni di euro ai 'Dogues' per portarsi via il difensore. La sensazione, per la 'rosea', è che oggi si possa vivere un'altra giornata di passione su questo fronte. Il Milan è ottimista, ad ogni modo, per vari motivi.

I rossoneri ritengono di essere in vantaggio sul calciatore sia per gli ottimi rapporti tra Milan e Lille, sia per il feeling instauratosi tra il Diavolo, il giocatore ed il suo entourage. Il Milan, di fatto, ha deciso di rinunciare a prendere un difensore centrale che non fosse Botman in questa sessione di calciomercato perché Fikayo Tomori sta recuperando velocemente dall'infortunio e perché il rapporto qualità-prezzo degli altri giocatori monitorati non ha convinto del tutto.

Su Botman, invece, tutto il management rossonero concorda: il rapporto qualità-prezzo convince tutti ed il Milan ha seriamente intenzione di portarlo a giugno a Milanello. Retroscena Milan: poteva arrivare un trequartista! Le ultime di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI