Calciomercato Milan – Botman in pugno, ma bisogna accelerare i tempi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe in pugno Botman, anche se il Newcastle rappresenta ancora un'insidia

Una trattativa che va avanti da mesi quella tra il Milan e Sven Botman . Nonostante i rossoneri abbiano l'accordo con il giocatore, il quale andrebbe a firmare un contratto di quattro anni percependo uno stipendio da 3 milioni di euro all'anno, non è ancora arrivata l'ufficialità dell'operazione. Ciò è dovuto dal fatto che prima di ufficializzare l'acquisto il Milan è in attesa del cambio di proprietà, ma questo potrebbe rappresentare un ostacolo come dichiarato da Maldini nei giorni scorsi.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il Newcastle rimane molto forte sul calciatore, nonostante quest'ultimo abbia intenzione di vestire la maglia rossonera. I 'magpies' avrebbero infatti presentato al Lille un'offerta più alta rispetto a quella formulata dal Milan. Nel calciomercato i tempi e i dettagli possono fare sempre la differenza, motivo per il quale lo stesso Maldini ha messo 'fretta' ad Elliott per cedere il club, in modo tale che possa chiudere le trattative rimaste attualmente in stand-by. Calciomercato Milan: Bremer torna prepotentemente in corsa.