Calciomercato Milan – Botman, si può chiudere nel giro di pochi giorni

E' stato a lungo desiderato e inseguito, adesso sembra essere veramente ad un passo dal Milan. Sven Botman, difensore classe 2000 del Lille, è stato uno dei nomi più accostati al club di via Aldo Rossi nel mercato di gennaio, alla ricerca di un centrale che potesse sostituire il lungodegente Simon Kjaer. Nonostante un tentativo da parte del Diavolo, alla fine non se ne fece più nulla con il Milan che decise di non intervenire per rinforzare ulteriormente il reparto difensivo. Fiducia, dunque, ai già presenti Tomori, Romagnoli, Kalulu e Gabbia, con il francese che sicuramente è la nota più lieta di questo ultimo periodo della squadra di Pioli.

Nonostante ciò, il discorso Botman è stato ripreso dopo la fine della sessione invernale di mercato. I suoi agenti, infatti, sono stati anche a 'Casa Milan' per discutere del suo futuro insieme a Maldini e Massara, i quali avrebbero trovato un accordo in merito alle cifre che dovrà percepire il calciatore. Attualmente manca ancora quello con il club di proprietà, il Lille, ma le note difficoltà economiche costringeranno al club francese di privarsi di alcuni 'pezzi da 90' in estate, come Botman appunto.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', nel giro di qualche settimana il Milan conta di chiudere l'affare e trovare un definitivo accordo con il Lille sulla base di 30 milioni di euro. Il calciatore, anche dopo aver parlato con Mike Maignan, suo ex compagno di squadra, avrebbe deciso di rifiutare qualsiasi altro club (su di lui c'è il forte interesse del Newcastle) pur di trasferirsi al Milan in estate. C'è di più, in quanto il difensore olandese potrebbe essere seguito da Renato Sanches, anche lui in forza al Lille e che andrebbe a sostituire il partente Franck Kessié. E' marzo, ma dalle parti di via Aldo Rossi, a quanto pare, giugno è arrivato con qualche mese d'anticipo. Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>

