Calciomercato Milan – Borges non è più rossonero: risolto il contratto

Non ha avuto molta fortuna in maglia rossonera Lenny Borges, terzino destro classe 2001 che il Milan aveva prelevato, nell'agosto 2019, dall'Amburgo. Dopo una stagione in prestito nella seconda formazione del Bayern Monaco, Borges è tornato a Milano, ma nei giorni scorsi ha risolto il contratto che lo legava ancora al club di Via Aldo Rossi per una stagione. Pertanto non è più un giocatore del Milan: presumibile, ora, che cerchi una sistemazione in patria, magari in una squadra di 2. Bundesliga o di 3. Liga.