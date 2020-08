Calciomercato Milan – I bookmakers sicuri: sarà rossonero!

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Giovanissimo e di talento, perfetto per il Milan. Stiamo parlando di Alessio Riccardi, classe 2001 di proprietà della Roma, con cui però non ha ancora mai esordito. Gioca nell’Under 19 ed è, a quanto pare, un obiettivo del club rossonero. In particolare ne sono sicuri i bookmakers. Secondo Agipro, agenzia di stampa che si occupa di scommesse, è molto probabile che Riccardi diventi milanista nel corso di questo mercato. Noto ai più per le parole del commissario tecnico Roberto Mancini, che lo ha definito come uno dei talenti più interessanti in Italia, è stato accostato a quasi tutte le grandi della Serie A, ma non al Milan. Secondo gli analisti, invece, la trattativa sarebbe vicina alla chiusura. Il passaggio al Milan è quotato 3.00: è la quota più bassa.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>