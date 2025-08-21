Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Boniface: una carriera di alti e bassi, ma …

Victor Boniface Union Saint-Gilloise
Calciomercato Milan, occhi su Victor Boniface: l'attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen pronto a stupire i rossoneri.
Francesco De Benedittis

Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000 del Bayer Leverkusen, è finito nel mirino del Milan. Proprio ai rossoneri, il 1° ottobre 2024, segnò in Champions League nella partita Bayer Leverkusen-Milan, finita 1-0 per i tedeschi.

Calciomercato Milan, ecco chi è Boniface

—  

Ma che giocatore è Victor Boniface? Si tratta di un attaccante completo: fisico e potente, ma allo stesso tempo tecnico e abile a giocare per la squadra. La sua carriera finora è stata caratterizzata da alti e bassi, soprattutto a causa di infortuni gravi e della perdita della madre, eventi che lo hanno segnato profondamente.

La svolta arriva nel 2022 con l’Union Saint-Gilloise, squadra belga, dove si mette in mostra e attira l’attenzione del Bayer Leverkusen. In Germania continua a impressionare, segnando 32 gol in 61 presenze. Ma purtroppo la costante infortuni è rimasta...

