Calciomercato Milan – Bondo si avvicina: il punto sulla trattativa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Warren Bondo, gioiellino classe 2003 del Nancy, ha già un accordo con il club di Via Aldo Rossi

Il Milan , in questa sessione estiva di calciomercato , è molto vicino a Warren Bondo . Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Il centrocampista del Nancy, classe 2003, ha infatti già trovato un accordo con il club di Via Aldo Rossi: contratto triennale, fino al 30 giugno 2024, per il francese. Con opzione per l'estensione fino al 2026 non appena avrà compiuto la maggiore età.