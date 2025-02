Calciomercato Milan, Bondo rinforza e ringiovanisce il centrocampo

Cresciuto nelle Nazionali giovanili francesi (ha fatto tutta la trafila, dall'Under 16 all'Under 20), Bondo - che il Milan seguiva da molto tempo - è arrivato in rossonero a titolo definitivo per 10 milioni di euro più bonus. Andrà, invece, in prestito secco fino al prossimo 30 giugno al Monza, facendo quindi il percorso inverso, il giovane Kevin Zeroli. Il quale, in Brianza, avrà più chance di scendere in campo.