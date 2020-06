Calciomercato Milan – Bonaventura, non c’è ancora l’accordo con il Torino

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, Jack Bonaventura giocherà con il Milan fino al termine della stagione, ma, a meno di clamorosi colpi di scena, non rinnoverà il suo contratto con il club rossonero. Su di lui ci sono diverse squadre tra cui il Torino, ma al momento non è stata ancora raggiunta un’intesa di massima.

I granata, infatti, hanno offerta a Bonaventura un contratto di due anni a 3,5 milioni complessivi più bonus. Il centrocampista vorrebbe qualcosa in più, cioè almeno 2 milioni di euro a stagione, ma lo vero scoglio al momento è rappresentato dalla durata del contratto, visto che Raiola chiede un triennale. Le parti si risentiranno.