Calciomercato Milan – Bologna, Tomiyasu in partenza: al suo posto Gabbia

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. In caso di partenza di Tomiyasu, il Bologna vorrebbe sostituirlo con Matteo Gabbia

Takehiro Tomiyasu, difensore del Bologna, potrebbe dire addio ai rossoblù. Sul calciatore giapponese c'è un forte interesse dell'Atalanta, alla ricerca di un difensore dopo non aver riscattato Mattia Caldara sul Milan. Ed è proprio in casa Milan che i felsinei, in caso di partenza del classe '98, potrebbero trovare il suo sostituto. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, la dirigenza bolognese avrebbe trovato in Matteo Gabbia il giocatore adatto per prendere il posto di Tomiyasu. Leggi qui l'intervista a Gazidis tra mercato, stadio e futuro del Milan >>>