Calciomercato Milan – Bologna, Sabatini: “Svanberg? Ecco la verità”

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Svanberg

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche del Bologna e del Montréal Impact, ha parlato a Sky Sport 24. Sabatini si è soffermato su Mattias Svanberg, accostato nelle ultime ore al Milan.

“Svanberg? Il Bologna lo vuole tenere. Massara non me l’ha mai chiesto. Ci sono tante società che lo seguono, ma il Milan non ce l’ha chiesto. I talenti del Bologna comunque non sono sul mercato, è una precisa indicazione del presidente Saputo”. Calciomercato Milan: idea Pavoletti? Ecco la verità. VAI ALLA NOTIZIA>>>