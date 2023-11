Calciomercato Milan – Schira: “Il Bologna è interessato a Marco Nasti”

La sessione invernale di calciomercato è ancora lontana, ma già le società sarebbero al lavoro per provare a trovare l'accordo per alcuni possibili trasferimenti. Il Milan, ad esempio, avrebbe necessità di intervenire in difesa, dati gli infortuni di Marco Pellegrino e Pierre Kalulu. Ma non sono esclusi rinforzi in attacco e sulla fascia, dove come vice Theo Hernandez il profilo ideale sarebbe quello di Juan Miranda.