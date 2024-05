CALCIOMERCATO MILAN

Il mercato del Milan entra nel vivo: per il centrocampo si guarda in casa Sassuolo. Ecco chi interessa alla dirigenza rossonera

Lavori avviati in casa Milan per costruire la rosa della prossima stagione. Molte le incognite all'interno del mondo rossonero, a partire dal futuro allenatore che siederà sulla panchina del Diavolo. Una volta definito si potrà strutturare nel migliore dei modi il mercato, anche se uno dei primi rinforzi potrebbe arrivare in mezzo al campo.