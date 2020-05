Calciomercato Milan – Boga, trattativa avviata: la richiesta del Sassuolo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset ‘, Milan e Sassuolo avrebbero dato inizio alla trattativa per portare Jeremie Boga in rossonero. L’esterno d’attacco è una delle sorprese più belle del campionato italiano e, inevitabilmente, ha attirato su di sé l’attenzione di molti club. Il Diavolo è pronto a fare sul serio, con il Sassuolo che chiede 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Una valutazione che, considerando le sue prestazioni, è assolutamente condivisibile.

