Calciomercato Milan – Boga: “E’ un piacere essere accostato ai rossoneri”

CALCIOMERCATO MILAN – Jeremie Boga, calciatore del Sassuolo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni all’emittente francese RMC Sport: “Futuro? Sto prendendo in considerazione l’ipotesi di restare al Sassuolo. Ho parlato con mister De Zerbi e vedremo cosa accadrà più avanti. In questo momento sono del Sassuolo”.

Sulle voci di mercato: “Ho letto tanti nomi dei migliori club italiani e questo mi lusinga. Quando sento parlare di Roma, Napoli, Milan, Inter e Juventus, è sempre un piacere. Ora però sto pensando solo a finire la stagione con questa maglia e nel migliore dei modi. Sono concentrato sugli obiettivi della squadra, poi vedremo cosa accadrà l’anno prossimo”.

Sui suoi obiettivi: “Ovviamente giocare le coppe europee è il sogno di tutti i calciatori. La Champions League o l’Europa League sono un sogno che ho fin da quando ero bambino. E’ un obiettivo che mi tengo fisso in mente in vista del futuro”.

Su in quale campionato si è trovato meglio: "Sia nella Liga che in Serie A. In questi due campionati l'attacco ha una certa importanza anche se in Italia la propensione alla difesa è da sempre spiccata. Però rispetto al passato tante squadre cercano di creare gioco ed è qui che mi sono imposto maggiormente esprimendo al meglio il mio tipo di calcio".

