Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Arsenal, sprint per Fresneda”

Iván Fresneda, nel mirino del Milan per il calciomercato estivo, potrebbe approdare in Premier League. Ecco le ultime news sullo spagnolo

Il Milan , da qualche tempo, ha messo nel suo mirino, per il prossimo calciomercato estivo, il terzino destro Iván Fresneda , classe 2004 , che ha giocato 24 partite tra Liga e Coppa del Re in questa stagione con la maglia del Real Valladolid .

Il ragazzo sembra essere un predestinato. Non stupisce, quindi, che per il suo cartellino ci sia una folta concorrenza internazionale. Fresneda piace, per esempio, anche in Bundesliga al Borussia Dortmund ma proprio dalla Germania hanno fatto sapere come il suo futuro, probabilmente, sarà invece in Inghilterra.