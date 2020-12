Ultime Notizie Calciomercato Milan: Biasin su Scamacca

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto come di consueto ai microfoni di Radio Sportiva. Biasin ha parlato di Gianluca Scamacca, accostato al Milan nelle ultime ore.

"Scamacca al Milan? Credo rossoneri, essendo meritatamente in testa, debbano fare all in e prendere un attaccante che dia più garanzie, uno alla Milik".