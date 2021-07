Calciomercato Milan – Biasin: “Kaio Jorge? Gli agenti fanno la differenza”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha scritto della sfida di calciomercato tra Milan, Juventus e Benfica per Kaio Jorge

Il giornalista Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha parlato della sfida tra Milan, Juventus e Benfica per Kaio Jorge, talento del Santos. Ecco cosa ha detto: "Il Milan sembrava in fase avanzata con il giovane attaccante brasiliano, ma si è infilata la Juve che offre un milioncino al Santos e qualcosa di più al suo agente (Bertolucci). Il club brasiliano preferirebbe chiudere con il Benfica (accordo a 5 milioni), ma quando si tratta di giovani talenti brasiliani... gli agenti fanno la differenza". Le top news di oggi: le ultime su Kaio Jorge, Brandt e Kessié