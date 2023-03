Calciomercato Milan – Contatti in corso per Beto: le ultime

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud non potranno portarsi sulle spalle l'attacco del Milan per sempre. Origi, in questo momento, sta deludento e non dà molte certezze per il futuro. Colombo potrebbe tornare a Milanello, magari entrando nelle rotazioni. La dirigenza del Milan, però, potrebbe essere alla ricerca di una nuova punta da inserire in rosa per la prossima stagione. Ecco le ultime su Beto dell'Udinese.