Calciomercato Milan – Beto possibile, ma soltanto la prossima estate

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Beto, bomber dei friulani che piace al Diavolo, non lascerà Udine nella sessione di gennaio

I quotidiani sportivi oggi in edicola riportano come Beto piaccia, sì, al Milan, ma per il calciomercato estivo, non per quest'imminente sessione invernale. Appare infatti molto improbabile che l'Udinese rinunci al suo cannoniere a campionato in corso. I friulani, in fin dei conti, devono centrale la salvezza ed i gol del lusitano fanno comodo.