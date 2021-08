Calciomercato Milan – Betis su Castillejo, Spezia interessato a Krunic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Castillejo e Krunic sono in uscita dal Milan: su di loro ci sono Betis Siviglia e Spezia

I nomi di Samu Castillejo e Rade Krunic fanno parte della lista dei partenti del Milan. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Betis Siviglia continua ad essere interessato al numero 7 rossonero. E' possibile, infatti, che il laterale spagnolo possa far ritorno in patria. Riguardo il centrocampista bosniaco, invece, c'è l'interesse dello Spezia di Thiago Motta ma non sarebbe nemmeno da escludere l'inserimento di qualche altro club per l'ex Empoli. Ilicic, James Rodriguez e non solo: ecco le news di oggi sul mercato del Milan.