Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Il Besiktas ha chiesto Saelemaekers”

Dalla Turchia riferiscono come i turchi del Besiktas abbiano chiesto al Milan Alexis Saelemaekers in questa sessione di calciomercato

Nel corso di questa prima parte di preparazione in vista della prossima stagione Stefano Pioli avrebbe cambiato ruolo ad Alexis Saelemaekers. La decisione di tenerlo in squadra e di non metterlo sul mercato è infatti coincisa con la scelta di utilizzarlo come possibile terzino sinistro in caso di indisponibilità da parte di Davide Calabria e Alessandro Florenzi.