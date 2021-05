Calciomercato Milan – Besiktas e Porto su Diego Laxalt | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Diego Laxalt potrebbe lasciare definitivamente il Milan: su di lui ci sono Porto e Besiktas

Dopo aver trascorso una stagione in prestito al Celtic nel campionato scozzese, Diego Laxalt farà ritorno al Milan. La sua esperienza in rossonero, però, potrebbe concludersi definitivamente nel corso del mercato estivo che sta per iniziare. Stando a quanto riportato da 'GianlucaDiMarzio.com', sul laterale uruguayano ci sarebbe l'interesse del Besiktas e del Porto. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2022, ma il calciatore non rientra nei piani della società che è già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.