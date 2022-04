Calciomercato Milan – Diavolo su Bernabé: operazione alla Adli?

Adrián Bernabé, classe 2001, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Il centrocampista mancino sta incantando in Serie B al Parma

Daniele Triolo

Adrián Bernabé, classe 2001, centrocampista spagnolo del Parma, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Il club rossonero, infatti, sta seguendo molto da vicino i progressi del giovane iberico. Bernabé è giunto la scorsa estate ai ducali per volontà dell'ex allenatore Enzo Maresca, che lo aveva avuto alle proprie dipendenze nella formazione Under 23 del Manchester City.

Il talento di Bernabé, cresciuto nella 'cantera' del Barcellona, è sbocciato in maniera importante nelle ultime giornate di campionato (ha disputato 13 partite, finora, in Serie B e segnato 5 gol). Al punto tale che, come ricordato in esclusiva da 'calciomercato.com', Geoffrey Moncada, responsabile dell'area scout del Milan, lo ha seguito in prima persona durante Brescia-Parma dell'ultimo turno della cadetteria.

Il Milan, dunque, vorrebbe piazzare il colpo di calciomercato Bernabé già la prossima estate. Ma, secondo il 'Mundo Deportivo', i rossoneri vorrebbero imbastire con il Parma, che valuta il giocatore 10 milioni di euro, un'operazione simile a quella che il Diavolo ha mandato in porto nell'estate 2021 con il Bordeaux per Yacine Adli. Ovvero, acquistare il giocatore ora per poi lasciarlo un altro anno in prestito in Emilia, di modo che possa giocare con continuità e, di conseguenza, maturare ulteriormente.

I rapporti tra Milan e Parma sono ottimi, il Diavolo continuerà a seguire Bernabé. Se dovessero arrivare ulteriori rapporti positivi nei prossimi mesi, allora l'affare entrerà nel vivo con ottime chance di andare a buon fine. Milan, nome nuovo per la fascia sinistra: le ultime news di mercato >>>

