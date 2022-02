Calciomercato Milan – Esterno offensivo, piace Bergwijn del Tottenham

Steven Bergwijn è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. L'esterno offensivo degli 'Spurs' è bravo su entrambe le fasce

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il fondo Elliott, per il calciomercato estivo del Milan, avrebbe deciso di stanziare 100 milioni di euro per rinforzare la squadra in ogni settore del campo. Di questi soldi, il Milan vorrebbe destinarsi circa 20 all'acquisto di Steven Bergwijn, classe 1997, esterno offensivo olandese del Tottenham.