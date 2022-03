Calciomercato Milan – Contatti costanti per Bergwijn: le ultime

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Bergwijn, esterno offensivo del Tottenham, è seguito con attenzione dal club rossonero

Il Milan sul calciomercato pensa a Steven Bergwijn. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa per Sven Botman con il Lille potrebbe portare in rossonero anche l'esterno offensivo. Il motivo? L'agente di Bergwijn, Manero, è lo stesso del difensore olandese.