Calciomercato Milan – Berezutski: “Pronti a lasciar partire Vlasic, ma…”

L'allenatore del CSKA Mosca, Aleksej Beretzuski, ha aperto alla cessione di Nikola Vlasic in questa sessione di calciomercato. Il trequartista croato piace parecchio ai rossoneri, ma il club russo non apre al prestito con diritto di riscatto. L'ex difensore Beretzuski ha parlato al portale 'news.sportbox.ru': "Le parole del padre di Vlasic non hanno assolutamente alcun effetto. C’è stato un momento in cui si stava preparando a lasciare il club, ma al momento tutto questo parlare si è spento. È un giocatore del CSKA Mosca ed è completamente dedito alla squadra. Il club è pronto a lasciare andare quasi tutti i calciatori per un sacco di soldi, ad eccezione di Mario Fernandes ed Akinfeev".