Calciomercato Milan – Piace Berardi, ma la richiesta del Sassuolo è elevata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Domenico Berardi piace al Milan, ma la cifra richiesta dal Sassuolo è elevata

Enrico Ianuario

Dieci gol e dodici assist in questa stagione per Domenico Berardi, probabilmente la migliore da quando veste la maglia del Sassuolo. Dopo aver vinto anche un Europeo con l'Italia da protagonista, l'esterno di Cariati non ha mai nascosto di voler fare il salto di qualità in una big del nostro campionato.

Da sempre tifoso dell'Inter, la scorsa estate il Milan aveva fatto un sondaggio per il classe 1994. Il profilo del calciatore in questione sarebbe perfetto nello schema tattico di Stefano Pioli, ma non c'è mai stata una vera e propria trattativa tra il Sassuolo e il club di via Aldo Rossi. Anzi, Berardi sembrava dover passare alla Fiorentina, ma l'affare si è arenato sul punto più bello.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', Berardi continua a piacere al Milan, la sua 'vittima' preferita in Serie A in quanto ha segnato ai rossoneri ben dieci gol in carriera. Se andrà o meno a Milanello, tutto ciò dipenderà dalla cifra richiesta dal club della 'Mapei', il quale valuta il giocatore ben 30 milioni di euro. Le Top News di oggi sul Milan: Ibra tra rinnovo e ritorno in campo, sospiro di sollievo Leao

